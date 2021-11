Tênis: Bruno Soares e Jamie Murray vencem ATP 250 de São Petersburgo

O brasileiro Bruno Soares conquistou, neste domingo (31), o ATP 250 de São Petersburgo (Rússia) ao lado do britânico Jamie Murray. Para garantir o título, a dupla do mineiro bateu na final o cazaque Andrey Golubev e o monegasco Hugo Nys por 2 sets a 0 (6-4 e 6-3) em 1h31 de jogo.

É CAMPEÃO! É CAMPEÃO! ????????@BrunoSoares82 e Jamie Murray ???????? vencem o ATP 250 de São Petersburgo ????????



6/3 e 6/4 contra Golubev ???????? e Nys ????????



O ATP Finals está mais perto ???? pic.twitter.com/Yv21ClBTJB — Time Brasil (@timebrasil) October 31, 2021

A dupla de Soares e Murray ocupa a 13ª posição do ranking mundial. O próximo compromisso da equipe é o Masters 1000 de Paris (França), cujo início está programado para a próxima segunda-feira (1).

Este é o segundo título do brasileiro e do britânico na temporada, após a conquista do ATP 250 de Melbourne (Austrália) em fevereiro.