Série B: Ponte Preta e Vitória empatam e seguem ameaçados

Ponte Preta e Vitória apenas empataram em 0 a 0 na tarde deste sábado (30). A partida, válida pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi disputada no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Deu empate!

O Leão ficou no placar de 0x0 com a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli.

O próximo confronto é contra o CSA, terça-feira (2), às 16h, no Barradão.#SouNego #ECV



????: PontePress/AlvaroJr pic.twitter.com/ZkoLc8c5sD — ECVitória (@ECVitoria) October 30, 2021

Em um confronto direto para fugir do perigo de rebaixamento à Série C, o primeiro tempo foi de predomínio dos baianos. Na etapa final, os paulistas ficaram mais com a bola, mas não criaram grandes chances de gol. No final, o empate acabou sendo ruim para os dois times.

A Macaca segue na 15ª colocação, com 38 pontos, enquanto o Leão é o 17º, na primeira posição da zona de rebaixamento, com 33. Na próxima terça-feira (2), o Vitória recebe o CSA no estádio do Barradão, em Salvador. No mesmo dia a Ponte Preta visita o Goiás.