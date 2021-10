LNF: Atlântico Futsal-RS avança para quartas de final

O Atlântico Futsal alcançou as quartas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF). Com transmissão ao vivo da TV Brasil, o time gaúcho derrotou o Campo Mourão por 3 a 1 jogando na Arena UTFPR, no Paraná, na manhã deste sábado (30). Com esse resultado, o time do Rio Grande do Sul enfrenta, na próxima fase, o ACBF, que goleou o Minas por 5 a 0 neste sábado, após triunfar no confronto de ida por 1 a 0.

Mesmo contanto com a vantagem do empate, após ter aplicado uma goleada de 4 a 1 no jogo de ida em Erechim, o Atlântico saiu na frente com o ala Vini. Aos sete minutos de jogo, ele aproveitou escanteio da esquerda e mandou a bola para o fundo das redes. Porém, aos 12 minutos de bola rolando, ainda na primeira etapa, o ala/pivô Tom aproveitou rápido contra-ataque e mandou um chute forte no canto direito do goleiro Tiago para empatar o jogo.

Porém, já na reta final da partida, com o time paranaense atuando com goleiro-linha, o Atlântico fez mais dois gols e definiu o jogo. Faltando aproximadamente cinco minutos para o final, o fixo Grillo aproveitou cobrança rápida de um lateral e bateu por cima da defesa para fazer 2 a 1. No minuto seguinte, o outro fixo, Allan, após erro do Campo Mourão, chutou rasteiro de muito longe para fechar o placar em 3 a 1.