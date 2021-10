Presidente é recebido em Roma pelo primeiro-ministro italiano

O presidente Jair Bolsonaro participa, na manhã deste (30), da abertura da 16ª reunião de Cúpula de Líderes do G20, grupo formado pelas 20 maiores economias do mundo, em Roma, na Itália. Ao chegar ao evento, o presidente brasileiro foi recebido pelo primeiro-ministro italiano, Mario Draghi.

O encontro segue até amanhã (31), com discussões centradas em economia e saúde global, mudanças do clima e desenvolvimento sustentável. Bolsonaro está na capital italiana acompanhado dos ministros das Relações Exteriores, Carlos França, e da Economia, Paulo Guedes.

Ao final do encontro deverá ser divulgada a Declaração de Roma dos Líderes do G20, com consenso dos governantes em várias áreas. Em eventos paralelos, dois temas também serão tratados: o apoio a pequenas e médias empresas e empresas comandadas por mulheres e o papel do setor privado na luta contra as mudanças do clima.

O Brasil vai defender respostas robustas para a recuperação econômica no pós-pandemia e um comércio internacional com menos barreiras tarifárias, destacando que o comércio e os investimentos internacionais são instrumentos poderosos para a promoção do desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, as reformas da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Mundial do Comércio (OMC) também estarão em debates. Outra prioridade do Brasil passa pela inclusão social e a participação das populações menos influentes na prosperidade comum.