Flamengo recebe Atlético-MG tentando diminuir distância para liderança

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (29) pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com transmissão da Rádio Nacional, a partida será disputada no estádio do Maracanã a partir das 19h (horário de Brasília). Na quinta colocação, com 46 pontos, os rubro-negros precisam vencer para diminuir a distância para o líder Galo, que no momento soma 59.

Os donos da casa vêm de eliminação impactante na Copa do Brasil na última quarta-feira (27), quando caíram nas semifinais para o Athletico-PR após derrota de 3 a 0 em pleno Maracanã. Além disso, os comandados do técnico Renato Gaúcho somam dois jogos sem vencer no Brasileirão (após empate com o Cuiabá e derrota no clássico com o Fluminense).

Na tarde desta sexta-feira, o Flamengo concluiu a preparação para a partida contra o Atlético-MG pelo @Brasileirao. #VamosFlamengo pic.twitter.com/HohYjzd5ri — Flamengo (@Flamengo) October 29, 2021

Segundo o técnico do Rubro-Negro, mesmo com os últimos resultados, o título da competição nacional ainda é um objetivo possível: “Temos chances no Brasileiro, são remotas. Estamos tristes e chateados pela eliminação, mas ainda temos algumas chances no Brasileiro […]. Enquanto houver chance, vamos brigar”.

Um problema para a equipe da Gávea é a ausência do meio-campista Diego e do lateral Filipe Luís. Ambos estão machucados e não enfrentam o líder do Brasileiro.

Já o Atlético-MG chega ao confronto embalado. Diferente do Flamengo, o Galo conquistou vaga para a decisão da Copa do Brasil com dois ótimos resultados sobre o Fortaleza (vitória de 4 a 0 no Mineirão e 2 a 1 no Castelão). Fora isso, no Brasileiro a equipe treinada por Cuca tem dez pontos de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras (que tem 49).

Mas se engana quem pensa que o comandante do Galo chega ao confronto apostando suas fichas neste momento positivo: “Não há vantagem alguma. O Flamengo no Maracanã é sempre um jogo muito difícil de se jogar, mas temos a nossa maneira de jogar. Temos a nossa confiança e a nossa humildade. Sábado tem tudo para ser um grande jogo”.

Retrospecto

Ao se olhar o retrospecto recente do confronto entre Flamengo e Atlético-MG, o atual líder do Brasileirão aparecem em uma melhor situação. Nos últimos três duelos, o Galo venceu todos (1 a 0, 4 a 0 e 2 a 1). A última vez que o Flamengo derrotou o Atlético foi em 2019, com triunfo de 3 a 1 no Maracanã.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Atlético-MG com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Mario Silva e plantão de Bruno Mendes. Você acompanhar o Show de Bola Nacional aqui: