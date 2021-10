Seleção brasileira de futsal é convocada para amistosos

O técnico da seleção brasileira de futsal, Marquinhos Xavier, anunciou nesta sexta-feira (29) a relação de atletas convocados para os amistosos contra o Marrocos. As partidas serão disputadas nos dias 16 e 17 de novembro, na cidade de Laayoune (Marrocos).

Esta é a primeira convocação da seleção brasileira após a disputa do Mundial da Lituânia, disputado em setembro e que o Brasil terminou na 3ª posição.

Seleção de Futsal foi convocada para Data FIFA no Marrocos. Siga o fio e veja os nomes! pic.twitter.com/BSNTmiGJvI — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 29, 2021

“Demos o primeiro passo no final do ciclo [Mundial] com algumas mudanças. Agora vamos iniciar um segundo momento, reforçar nosso elenco. Não vamos mudar radicalmente todos os jogadores. Então, vai ser natural ter jogadores que estiveram nesse ciclo e que ainda podem agregar na seleção, mostrando equilíbrio. Queremos ter para o próximo Mundial jogadores experientes. A renovação tem de ser bem pontuada. Então, vamos colocando atletas novos, realizando esta mescla”, declarou Marquinhos Xavier.

Como os amistosos coincidiram com os jogos finais da Liga Nacional de Futsal (LNF), a convocação conta apenas com jogadores que atuam na Europa.

Jogadores convocados:

Goleiros: Henrique – Jaén (ESP) e Leonardo – Tyumen (RUS).

Fixos: Rangel – Kairat (CAZ) e Marlon – Palma (ESP).

Alas: Júlio Zanotto – Norilsk Nickel (RUS), Bruno de Castro – Dynamo S. (RUS), Marcel – El Pozo (ESP), Diego Nunes – Palma (ESP), Felipe – El Pozo (ESP), Chimba – Gazprom-Ugra Yugorsk (RUS) e Dyego – Barcelona (ESP).

Pivôs: Ferrão – Barcelona (ESP), Pito – Barcelona (ESP) e Rafael dos Santos – El Pozo (ESP).