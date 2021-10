Pacheco lamenta morte do ex-procurador-geral da República Geraldo Brindeiro

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lamentou a morte do ex-procurador-geral da República, Geraldo Brindeiro, ocorrida nesta sexta-feira (29), em Brasília, em razão de complicações causadas pela covid-19.

"O Senado Federal lamenta o falecimento do ex-procurador-geral da República, Geraldo Brindeiro, aos 73 anos, vítima de complicações causadas pela covid-19. O pernambucano ingressou no Ministério Público Federal em 1975. Exerceu o cargo de PGR de 1995 a 2003, durante os governos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Os nossos sentimentos à sua família, amigos e admiradores", expressa a nota assinada por Rodrigo Pacheco.

Geraldo Brindeiro era o mais antigo membro do MPF em atividade e atuou por mais de 50 anos no serviço público. Antes de integrar os quadros do MPF, atuou no Supremo Tribunal Federal (STF), no Tribunal de Contas da União (TCU) e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Geraldo Brindeiro também foi professor de diversas disciplinas do curso de Direito em instituições, como a Universidade de Brasília. Como representante do MPF, atuou em entidades de âmbito internacional, como a Associação Internacional do MP e Instituto Ibero-americano do Ministério Público.

A sua atuação como PGR foi marcada pela construção da sede da Procuradoria-Geral da República (PGR) e a consolidação da atuação institucional do MPF. Foi o fundador da Escola Superior do MPU (ESMPU) e atuou como procurador-geral Eleitoral, quando o país passou a contar com o sistema eletrônico de votação.

Com informações da Secretaria de Comunicação Social da PGR.