Derrubadas adquire maquinário para conservação de estradas interioranas

Retroescavadeira hidráulica foi adquirida com recursos próprios do município (Foto: Divulgação/ASCOM Derrubadas)

Recentemente, a Administração Municipal de Derrubadas recebeu uma retroescavadeira hidráulica nova adquirida com recursos próprios. O investimento alcançou R$ 805 mil.

O maquinário será utilizado pelas secretarias municipais de Agricultura e de Obras para a conservação de estradas interioranas e melhorias nos acessos às propriedades rurais, além da abertura de valas e açudes.

O prefeito Alair Cemin frisou que a aquisição da retroescavadeira hidráulica só foi possível graças à economia de recursos financeiros. — O equipamento vem para somar aos trabalhos desenvolvidos pelas secretarias de Agricultura e de Obras, visando manter a excelência no atendimento prestado à população — reiterou o mandatário.

