Sessão especial vai homenagear Alysson Paulinelli

O Senado vai promover uma sessão especial, no próximo dia 8, às 15h, para homenagear o engenheiro agrônomo Alysson Paulinelli. O senador Chico Rodrigues (DEM-RR), autor do requerimento de homenagem, destaca que Paulinelli foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2021, por sua luta e por suas contribuições no aumento da segurança alimentar de nosso país e do mundo e na redução dos conflitos no campo.

Alysson Paulinelli nasceu em 1936, em Bambuí (MG). É engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Lavras e um dos fundadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Foi secretário da Agricultura de Minas Gerais, ministro da Agricultura na década de 1970 e deputado federal constituinte, além de já ter presidido a Confederação Nacional da Agricultura (CNA).