Tenente Portela: Casos ativos de Covid-19 aumentam 283,33% em uma semana

Entre os dias 22 e 29 deste mês, o número de casos ativos do novo coronavírus em Tenente Portela passou de 12 para 34, o que representa um aumento de 283,33%. Além disso, 23 pessoas esperam o resultado de exames laboratoriais.

O município registra, desde o início da pandemia, 1.804 moradores infectados pelo vírus, dos quais, 1.734 estão curados. Outros 36 indivíduos acabaram falecendo por complicações ocasionadas pela doença.

Um domiciliado em Tenente Portela e com contaminação diagnosticada ocupa leito no Hospital Santo Antônio (HSA). Ele encontra-se na enfermaria Covid.

A Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) já processou 8.528 testes para detecção do novo coronavírus. Do total de testados, 6.780 pacientes tiveram resultado negativo.

