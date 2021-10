União Frederiquense quer garantir vaga entre os quatro melhores da Divisão de Acesso

Depois de vencer a partida de ida das quartas de finais, fora de casa, o União Frederiquense volta a enfrentar o São Paulo de Rio Grande no domingo (31/10) e poderá perder por até um gol de diferença que mesmo assim avança às semifinais da Divisão de Acesso 2021. O duelo está marcado para às 15h30min na Arena em Frederico Westphalen.

Caso confirme a vaga, o Leão da Colina aguarda o classificado do cruzamento entre Cruzeiro de Porto Alegre e Lajeadense. No primeiro jogo, disputado na capital gaúcha, os visitantes venceram pelo placar de 2 a 0.

