Período de matrículas na Rede Estadual para 2022 começa segunda-feira, dia 1º

O período para o encaminhamento de ingresso na Rede Estadual de Ensino ao ano letivo de 2022 começa na segunda-feira, dia 1º de novembro. O processo da Chamada Pública Escolar ocorre de forma on-line, diretamente nosite da Secretaria da Educação (Seduc).

O prazo se encerra em 28 de novembro para os alunos que se inscreverem no 1º ano do Ensino Fundamental; 1º ano do Ensino Médio, Ensino Médio Curso Normal, Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio; aproveitamento estudos do Curso Normal; e Educação Profissional Subsequente ou Concomitante.

A Chamada Pública Escolar também prevê a realização de rematrículas, entre os dias 1° e 28 de novembro de 2021, e transferências, entre 3 e 14 de janeiro de 2022.

Pré-matrícula

Devem fazer a pré-matrícula os estudantes que estejam ingressando no 1º ano do Ensino Fundamental ou no 1º ano do Ensino Médio. Para ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter idade mínima de seis anos completos até o dia 31 de março de 2022.

No momento da solicitação de pré-matrícula, o responsável pelo estudante ou o próprio aluno poderá preencher até três opções de unidades escolares, por ordem de preferência. É preciso selecionar o tipo de ensino, a série, o turno de interesse e informar se tem ou não algum irmão matriculado na instituição de ensino solicitada.

O resultado da pré-matrícula será enviado por e-mail e também estará disponível no site da Seduc a partir de 31 de dezembro. Depois, a vaga precisará ser confirmada com a efetivação da matrícula, presencialmente, na unidade escolar onde a vaga foi obtida.

Rematrícula

A rematrícula ocorre de forma automática para os alunos que não estão na busca ativa. Para os que se encontravam em busca ativa até o dia 1º de outubro, é necessário comparecer presencialmente na sua escola para efetivar a rematrícula.

Transferência

O período de transferência da Rede Estadual ocorre entre os dias 3 e 14 de janeiro. Os alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA) devem fazer o processo pelo site da Seduc.

A prioridade se dará por proximidade da residência do estudante com a instituição de ensino, combinada com o critério da menor idade, salvo quando o aluno tiver irmãos que frequentam a escola pretendida.

No momento da solicitação, o responsável pelo estudante ou o próprio aluno poderá preencher até três opções de unidades escolares, por ordem de preferência. Estudantes de cursos técnicos e do Curso Normal devem pedir a transferência diretamente na escola pretendida.

Documentos

As inscrições e transferências on-line somente serão efetivadas com a matrícula presencial nas escolas e mediante a entrega dos seguintes documentos:

• Certidão de nascimento do aluno ou RG, comprovante de escolaridade;

• Comprovante de residência do responsável; RG do responsável

• Para alunos do 1º Ano do Ensino Fundamental: CNS (Cartão Nacional de Saúde), NIS (Número de Identificação Social) e atestado de vacinação.

Confira o cronograma

•1º a 28 de novembro de 2021: pré-matrícula, rematrículas e ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental; 1º ano do Ensino Médio, Curso Normal e Educação Profissional.

•31 de dezembro: designação dos contemplados disponível nosite da Secretaria da Educação (Seduc)

•3 a 14 de janeiro de 2022: transferências

•31 de janeiro de 2022: designação das transferências disponível nosite da Seduc

•31 de janeiro a 9 de fevereiro: entrega de documentação diretaente na escola para qual foi designado