Pilotos três-passenses participarão da Copa RS de Downhill

Os pilotos Vinicius Prediger, Cassiano Boll e Gabriel Walter, da modalidade de Downhill da cidade de Três Passos, estarão mais uma vez participando de mais uma competição, desta vez será na cidade de Casca/RS, pelo Campeonato RS de DOWNHILL 2021.

Desta vez, os atletas competem a etapa única do Campeonato RS, que acontece nos dias 30 e 31 de outubro, neste final de semana, no Centro de Treinamento Bike School na cidade de Casca/RS.

Os pilotos estarão representando o município de Três Passos, bem como, a Associação dos Esportes Radicais de Três Passos – AERTP, e Associação Donwhill Noroeste – ADHN e as equipes Voodoo DH Racing e Downtown Bikes, durante os dois dias do evento, bem como, serão acompanhados pelo presidente da associação Fernando Amorim e a tesoureira Jaqueline Prediger.

“A expectativa é grande para mais uma competição de nível profissional, no qual nossos pilotos terão que enfrentar ao longo da pista muitos obstáculos, alta velocidade, desafios e desenvolver muita técnica, porém, nossos atletas vem se preparando e treinando muito ao longo dos campeonatos regionais e estaduais durante este ano e com certeza teremos mais atletas subindo no pódio e trazendo troféu para Três Passos”, salienta o presidente da associação.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.