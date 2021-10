Tenente Portela tem quatro aumentos seguidos no número de casos ativos de Covid-19

No dia 22 de outubro, Tenente Portela contabilizava 12 casos ativos do novo coronavírus. De lá pra cá, foram quatro aumentos consecutivos e, na quinta-feira (28/10), o município possui 31 moradores contaminados. Outras 17 pessoas esperam o resultado de exames laboratoriais.

Nesta semana, Tenente Portela ultrapassou a marca de 1.800 diagnósticos positivos da Covid-19 desde o começo da pandemia. Dos 1.801 infectados, 1.734 estão recuperados e 36 morreram. O óbito mais recente atribuído à doença aconteceu na segunda quinzena de setembro.

Apenas um residente no município está internado no Hospital Santo Antônio (HSA) em razão do vírus. Ele é considerado caso suspeito e ocupa leito na enfermaria.

