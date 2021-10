Santo Augusto registra o 36ª óbito em decorrência da Covid-19

Na manhã desta quinta-feira (28/10), a Secretaria Municipal de Saúde – SMS e Hospital Bom Pastor – AHBP, confirmaram o 36º óbito por Covid-19 em Santo Augusto.

A vítima é um homem de 64 anos, o qual foi internado no Hospital Bom Pastor de Santo Augusto no dia 20/10 e transferido para a UTI do HCI no dia 22/10. O óbito ocorreu, às 5 horas e 40 minutos desta quinta-feira (28/10), no Hospital de Caridade de Ijuí. O paciente tinha comorbidades: hipertensão, obesidade mórbida e diabetes.

Santo Augusto tem agora 11 casos ativos de Covid-19 e um caso suspeito. Há uma internação e 13 pacientes em monitoramento.

