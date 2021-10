Braga registra primeiro caso da Variante Delta

A Secretaria Municipal de Saúde de Braga, na manhã desta quinta-feira (28/10), atualizou o seu Boletim Epidemiológico da Covid-19 onde confirmou o primeiro caso da Variante Delta no município.

A confirmação veio por meio da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) – Palmeira das Missões, que através do projeto UFSM-Detecta realiza testes para identificar as linhagens e variantes genéticas do SARS-CoV-2 circulantes na macrorregião norte do Rio Grande do Sul.

A Secretaria Municipal de Saúde solicita a população que o cuidado seja redobrado neste momento, pois variante Delta é altamente contagiosa inclusive em vacinados, o que não impede que se contaminem e que mesmo assintomáticos sejam transmissores.

O município possui atualmente cinco casos ativos da doença, sendo um caso da variante Delta. Um total de dez óbitos foram registrados desde o início da pandemia em Braga. Até o momento foram registrados 447 casos de Coronavírus no município.

A Equipe Técnica orienta aos munícipes para que façam uso das medidas de prevenção, sigam todos os protocolos e também reforça a necessidade do uso correto da máscara, com a finalidade de conter a disseminação do vírus.

