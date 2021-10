Subcomissão faz segunda audiência sobre impacto da pandemia na educação básica

A Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia promoverá, na quarta-feira (3), às 10h, a segunda audiência pública para avaliar os impactos da pandemia de covid-19 na educação básica. A primeira ocorreu na segunda-feira (25).

Os senadores também vão abordar o planejamento e as ações para o retorno das aulas presenciais na educação básica e debaterão uma agenda estratégica educacional para os próximos anos, com vistas a recuperar as perdas ocorridas durante a decretação de calamidade pública. A intenção também é avançar na garantia do direito à educação no Brasil.

Foram convidados para o debate o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), Heleno Manoel Gomes Araújo Filho, e o presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME), Manoel Humberto Gonzaga Lima.

A subcomissão é ligada à Comissão de Educação e Cultura (CE) e foi instalada em 13 de setembro, com prazo de 120 dias de funcionamento. Presidido pelo senador Flávio Arns (Podemos-PR), o colegiado é composto por cinco membros titulares e igual número de suplentes.