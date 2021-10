Casos de Covid atrapalham recolhimento de lixo em Tenente Portela

A empresa que faz o recolhimento de lixo no município de Tenente Portela procurou nossa redação na manhã de hoje para explicar os motivos pelo qual o recolhimento de lixo está mais lento nos últimos dias.

Segundo Volmir Francheski, diretor da empresa que faz o recolhimento de lixo na comunidade informou que a alguns funcionários testaram positivos para Covid-19 e por isso houve afastamento momentâneo de trabalhadores da empresa.

Volmir informou que o recolhimento voltará ao normal o mais rápido possível, no entanto, neste momento ele pede a compreensão da comunidade em relação ao assunto.

