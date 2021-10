Atlético-MG se garante na final da Copa do Brasil

O Atlético-MG está na final da Copa do Brasil. O Galo avançou para a grande decisão da competição após derrotar o Fortaleza por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (27) no estádio do Castelão. O time comandado pelo técnico Cuca chegou com grande favoritismo à partida desta noite, após golear o Tricolor do Pici por 4 a 0 na última semana.

FIM DE JOGO NO CASTELÃO! O ATLÉTICO VENCE O FORTALEZA, 2 A 1, E É FINALISTA DA @COPADOBRASIL!



?? Diego Costa e Hulk marcaram para o Alvinegro.



?? #TodoJogoÉDecisão #VamoGalo #FORxCAM ????????? pic.twitter.com/3GcvsQppl8 — Atlético ???? (@Atletico) October 28, 2021

O líder do Campeonato Brasileiro enfrenta o Athletico-PR na grande decisão. O Furacão garantiu a sua vaga na decisão após derrotar o Flamengo por 3 a 0 nesta quarta no Maracanã, após um empate por 2 a 2 na ida.

Dividido entre Copa do Brasil e Brasileiro o técnico Cuca aproveitou a ampla vantagem obtida nas semifinais para poupar peças importantes, como o atacante Hulk (que começou no banco) e o meio-campista Nacho Fernández.

Porém, mesmo com uma equipe alternativa o Atlético-MG foi superior e venceu. O Galo abriu o placar com Diego Costa aos 13 minutos do segundo tempo. O camisa 19 fez um bonito gol após receber lançamento, se livrar da marcação na velocidade e bater para superar Marcelo Boeck.

O time mineiro ampliou aos 38 minutos, com Hulk em cobrança de pênalti. Com este gol o atacante se tornou o artilheiro isolado da competição com 6 gols. O Fortaleza ainda chegou a descontar com Romarinho aos 44 minutos, mas a vaga ficou mesmo com o Galo.

Após alcançar a decisão da Copa do Brasil, o Atlético-MG pega o Flamengo no sábado (30) pelo Brasileiro. No mesmo dia o Fortaleza visita o América-MG no Independência.