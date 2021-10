Derrubadas registra quatro casos ativos do novo coronavírus

Dados epidemiológicos atualizados na quarta-feira (27/10) mostram que Derrubadas possui quatro casos ativos do novo coronavírus. No momento, nenhum morador aguarda o resultado de exames laboratoriais. As informações são da Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS).

O município acumula, desde o início da pandemia, 343 pessoas diagnosticadas com a doença, das quais, 333 já se recuperaram e seis faleceram. Atualmente, não há derrubadenses hospitalizados em virtude da Covid-19.

De acordo com a SMSS, até agora foram realizados 1.179 testes para detecção do vírus.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.