Esperidião informa que Santa Catarina usará CPF como único número para identificar cidadãos

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (27), o senador Esperidião Amin (PP-SC) comemorou a decisão do estado de Santa Catarina de se antecipar e adotar formalmente, mesmo antes de finalizada a aprovação pelo Congresso Nacional, o teor do PL 1422/2019, que define o CPF como único número de identificação do cidadão.

— Ou seja, a partir da semana que vem, o número do CPF será o único número a identificar também a carteira de identidade. É uma iniciativa pioneira, que mostra que aquele sonho, que eu ajudei a resgatar, do nosso querido senador Pedro Simon, que conseguiu aprovar entre 1995 e 1997, uma lei nesse sentido, passa a ser realidade, disse.

Esperidião Amin defendeu ainda aprovação de seu requerimento que prevê a homenagem, em 2022, dos 130 anos do Corpo de Bombeiros Voluntário de Joinvile, a maior cidade de Santa Catarina.