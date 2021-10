Zenaide é contra a privatização dos Correios

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (27), a senadora Zenaide Maia (Pros-RN) se manifestou contra a privatização dos Correios. Para ela, não há porque privatizar uma empresa que gera lucro. A parlamentar também questionou a quem interessa transformar um monopólio público em privado.

Zenaide destacou que o Congresso Nacional deveria se preocupar com a fome e o desemprego e não com uma empresa que existe há mais de trezentos anos. Ela ainda ressaltou que a privatização dificultaria os serviços postais das pequenas cidades e registrou que 96% do povo brasileiro aprova a eficiência da estatal.

A senadora acrescentou que, com a privatização dos Correios, haverá desemprego e alertou que “quando se desemprega, a maioria que perde os empregos é mulher”

— Por que privatizar os Correios? Vamos deixar debater isso aí. Não vai resolver em nada o problema econômico deste país. O que resolve o problema econômico é gerar emprego e renda. E este Governo não tem nenhum plano para isso e já me preocupa porque está perto de completar os três anos. Então, não à privatização dos Correios. Vai gerar mais desemprego — afirmou a parlamentar.