Pedetistas solicitam auxílio alimentação para servidores públicos de Coronel Bicaco

Proposição apresentada pela bancada do PDT foi aprovada na sessão ordinária do dia 25 de outubro (Foto: Diones Roberto Becker)

A bancada do PDT apresentou, na sessão ordinária da segunda-feira (25/10), uma proposição solicitando que a Secretaria Municipal da Fazenda destine valor na previsão orçamentária de 2022 para conceder auxílio alimentação aos servidores públicos de Coronel Bicaco.

Líder da bancada do PDT no Poder Legislativo, o vereador Lucas Santos da Cruz, ao defender a proposta, afirmou que o salário do funcionalismo municipal está defasado e congelado há dois anos. — O preço de tudo está subindo cada dia. Os funcionários aqui do município merecem ter esse auxílio alimentação — disse o edil.

Lucas Santos da Cruz lembrou que neste ano não foi possível conceder qualquer ajuda aos servidores públicos em virtude de Lei Federal. — Então vamos prever no orçamento de 2022, um valor que assegure a criação do auxílio alimentação para todos os servidores públicos de Coronel Bicaco. Sabemos das necessidades e das dificuldades que eles enfrentam — ponderou o pedetista.

A proposição nº 096/2021 – assinada pelos vereadores Elson Bueno Martins, Florisbal Scherer, Lucas Santos da Cruz e Paulo Hermel – foi aprovada por unanimidade.

