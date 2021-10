Vereador solicita relatório sobre o endividamento de Coronel Bicaco

Através do Pedido de Informações nº 015/2021, o vereador Leandro Briato (PP) solicitou o relatório discriminado da dívida total do município de Coronel Bicaco, incluindo as pendências com precatórios, empréstimos e com o Fundo de Aposentadoria dos Servidores Municipais (SIMPS).

Ao falar sobre as informações requeridas, na sessão ordinária do dia 18 de outubro, o progressista ameaçou acionar o Ministério Público (MP-RS) caso o relatório discriminado das dívidas não seja encaminhado ao Poder Legislativo.

Colocado em votação na sessão ordinária da segunda-feira (25/10), o Pedido de Informações foi aprovado de forma unânime pelo plenário da Câmara de Vereadores.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.