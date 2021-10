Professores são contratados emergencialmente em Redentora

Na tarde da última segunda-feira (25/10), a secretária municipal de educação e cultura, Eliane Amaral Costa, recepcionou em seu gabinete, os profissionais contratados emergencialmente para os cargos de Professor de Educação Física e de Língua Inglesa.

A Secretária Adjunta Marcia Marques e a Coordenadora Pedagógica da Secretaria, Daiane Schroeder também participaram da recepção.

Karoline da Cruz Patias, Professora de Língua Inglesa, e Daniel Tiesen Huppes, Professor de Educação Física, vão lecionar nas Escolas Municipais São José, Maria Belmont Albert e Doutor Getúlio Vargas.

Os profissionais foram aprovados no Processo Seletivo 01/2021 e tomaram posse no Gabinete do Prefeito Nilson Paulo Costa na manhã de segunda-feira.

Segundo a Secretária Eliane, com a contratação desses profissionais a Administração Municipal valoriza a atividade docente, extremamente necessária para o futuro das novas gerações que os professores ensinam.

