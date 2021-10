Seleção feminina arranca empate em 2 a 2 com Austrália em 2º amistoso

A seleção brasileira feminina de futebol arrancou um empate em 2 a 2 com a Austrália, na manhã desta terça-feira (26), no segundo e último amistoso preparatório, na capital Sidney. O time comandado pela técnica suiça Pia Sundhage, que perdera o primeiro confronto no sábado (3 a 1), saiu atrás no marcador hoje, mas se recuperou na etapa final, com gols de Érika e Debinha.

???????? 2 x 2 ????????



A vitória não veio, mas as meninas mostraram poder de reação.



?? Debinha

?? @Erikac_09



Boooa partida da nossa seleção!



???? Thais Magalhães/CBF pic.twitter.com/H5CElSb7KB — Time Brasil (@timebrasil) October 26, 2021

As “Matildas” colocaram pressão no início e aos 10 minutos, após cobrança de escanteio, Polkinghorne acertou um chute de primeira e abriu o placar no Western Sydney Stadium . O gol das anfitriãs não abalou a equipe brasileira que foi para o ataque e teve boas chances de empatar ainda na primeira etapa. Aos 19 minutos: após linda jogada individual, Adriana chutou forte, entre três marcadoras, mas a bola explodiu na trave. Na sequência foi a vez de Kerolin, que disparou pela direita, antes de mandar um chute cruzado que a goleira Willians defendeu.

Na segunda etapa, as anfitriãs voltaram com mais intensidade e quase ampliaram aos quatro minutos, com um chute na trave de Fowler. Na sequência, San Kerr recebeu passe de Carpenter pela direita, se livrou da marcação e fez o segundo das australianas.

A partir daí, as brasileiras despertaram e passaram a pressionar as rivais no seu campo de defesa. Aos 19 minutos, Marta cobrou escanteio pela esquerda, na medida para Erika fazer de cabeça e descontar para o Brasil. Seis minutos depois, saiu o empate após bela jogada que começou com Julia Bianchi. Ela avançou pela esquerda, tocou para Tamires que soltou uma bomba. A goleira Willians tentou a defesa, mas deu rebote, que Debinha aproveitou para deixar tudo igual no Western Sydney Stadium.

Ao final do último amistoso, Marta avaliou o desempenho da equipe nas duas partidas.