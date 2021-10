Administração Municipal de Três Passos e Nova Produções aprovam projeto cultural de Natal para o município

Três Passos terá um encanto diferente no Natal deste ano, com uma programação cultural que proporcionará uma magia especial a uma das datas mais importantes e celebradas do ano. Através do projeto que foi formatado e aprovado pela Nova Produções, junto ao Pró-cultura RS, com apoio fundamental da Prefeitura Municipal, acontecerá a primeira edição do projeto Três Passos Brilha, proporcionando à comunidade um número amplo de atrações artísticas, contemplando públicos de todas as idades.

Um presente à toda população da capital da região Celeiro, marcando esse momento de retomada, durante o enfrentamento de um dos momentos sanitários mais difíceis da história, a pandemia de Covid-19.

O projeto Três Passos Brilha prevê a montagem de dois palcos que receberão uma série de atrações. O principal deles estará montado na Praça Reneu Geraldino Mertz, e o segundo palco, no bairro de Padre Gonzáles. Ao todo, serão nove dias de atrações culturais gratuitas em espaço aberto e com público presencial. Diversos artistas do Estado e também do município, estarão se apresentando para o público local e regional.

Com o avanço cada vez maior da vacinação e com redução do número de casos de Covid-19, a expectativa é de que a programação do Três Passos Brilha possa acontecer integralmente de forma presencial, no mês de dezembro.





