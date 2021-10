Cemitério municipal de Três Passos é alvo de furto e vandalismo no fim de semana

Na manhã de segunda-feira (25/10), a Prefeitura Municipal constatou mais um ato de vandalismo no Cemitério Municipal de Três Passos, dessa vez, envolvendo furto em alguns túmulos.

O zelador do cemitério observou que havia problemas em ao menos dois túmulos em forma de capelinha na última fileira do cemitério, envolvendo furto. Do local foram levadas portas e janelas de alumínio.

A Administração Municipal já registrou o ocorrido deste final de semana em boletim de ocorrência, observando que não é a primeira vez que isso acontece.

