Atlético-GO derrota Grêmio por 2 a 0 no Brasileiro

O Atlético-GO derrotou o Grêmio por 2 a 0, na noite desta segunda-feira (25) no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, e assumiu a 9ª posição com 37 pontos. Para o Tricolor o revés representou a permanência na vice-lanterna da competição com 26 pontos.

FORA O BAILE! Dragão marca no primeiro, domina no segundo tempo e vence o Grêmio por 2 a 0. Gols de Igor Cariús e Marlon Freitas! ?????????? #DRAGÃO pic.twitter.com/0fEfj8webz — Atlético Goianiense (@ACGOficial) October 26, 2021

O triunfo do Dragão foi alcançado graças a gols de Igor Cariús, no primeiro tempo, e de Marlon Freitas, em cobrança de pênalti na etapa final.

Na próxima rodada o Grêmio mede forças com o Palmeiras no domingo (31). No mesmo dia o Atlético-GO pega o Sport em Pernambuco.