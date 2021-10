Edil lamenta que Coronel Bicaco está esquecendo de figura lendária

Itamar Sartori acredita que lenda da ‘Mulher do Sol’ poderia ser melhor explorada dentro do turismo religioso (Foto: Diones Roberto Becker)

No grande expediente da sessão ordinária de 18 de outubro, o vereador Itamar Sartori (PP) – que preside o Poder Legislativo – afirmou que as administrações municipais e até mesmo a comunidade de Campo Santo estão esquecendo da figura lendária denominada ‘Mulher do Sol’.

— Existe uma mística entorno dela. É uma personagem aqui de Coronel Bicaco e conhecida até internacionalmente. Teve pessoas que fizeram promessas à Mulher do Sol e alcançaram suas ‘graças’ — enfatizou o progressista.

Itamar Sartori revelou que no Dia dos Finados do ano passado visitou o cemitério da localidade de Campo Santo e se deparou com uma situação de abandono, seja por parte do poder público ou dos próprios moradores. — Naquele cemitério está enterrada a ‘Mulher do Sol’, que já foi tema de documentário na televisão — lembrou o edil.

Para o presidente do Poder Legislativo, a lenda poderia ser melhor explorada no que se refere ao turismo religioso. — Os setores competentes da Administração Municipal não estão nem aí para a ‘Mulher do Sol’, nem para a imagem do cemitério, nem para o túmulo da ‘Mulher do Sol’ — lamentou Itamar Sartori. — É a história da comunidade, é a história do município que nós não estamos sabendo aproveitar — completou o político do PP.

O vereador salientou que se fossem perguntar para alunos de Coronel Bicaco quem é a ‘Mulher do Sol’, muitos não saberiam responder. — Isso deveria estar incluído no contexto escolar, lá nas séries iniciais. Nós não temos essa cultura no município porque falta interesse — disse o presidente do Poder Legislativo.

No final de sua explanação, Itamar Sartori pediu que a Administração Municipal revitalize o cemitério da localidade de Campo Santo.

