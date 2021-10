Pedetista reforça pedido para reformas em UBSs de Coronel Bicaco

Elson Bueno Martins cobrou agilidade no começo das obras ou anulação do contrato com a empresa vencedora da licitação (Foto: Diones Roberto Becker)

No grande expediente da sessão ordinária do dia 18 de outubro, o vereador Elson Bueno Martins (PDT) solicitou que sejam agilizados os trâmites para reformas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da localidade de Galpões e do bairro Faxinal.

O pedetista revelou que, há cerca de quatro meses, acompanhou um engenheiro que vistoriou as UBSs. — Ele fez um levantamento das obras necessárias e o orçamento — destacou o edil. — Mas até agora não foram realizadas as reformas — lamentou Elson Bueno Martins.

O vereador também comentou que recentemente quando houve dias de chuvas intensas, os atendimentos ao público foram prejudicados. — Muitas goteiras e até infiltração junto às lâmpadas, colocando vidas em risco — disse o político do PDT.

Elson Bueno Martins afirmou que a Administração Municipal já promoveu o processo licitatório para reformas das UBSs, no entanto, a firma vencedora do certame ainda não providenciou o início dos trabalhos. — O Executivo que notifique essa empresa. Ou começa as reformas ou anula o contrato — reiterou o edil.

O vereador sugeriu que, caso continue essa demora para iniciar as reformas, que os atendimentos sejam suspensos nas UBSs da localidade de Galpões e do bairro Faxinal nos dias de chuvas mais volumosas.

