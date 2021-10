Coronel Bicaco: Edil pede a contratação de empresa para esgotamento de fossas

Por meio de proposição, o vereador Lucas Santos da Cruz (PDT) reivindicou, na sessão ordinária do dia 18 de outubro, que a Administração Municipal providencie a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de esgotamento de resíduos de fossas.

O pedetista ressaltou que inúmeras famílias encontram dificuldades para conseguir este tipo de limpeza. — Contratando uma empresa particular vai sair muito caro — afirmou o edil, acrescentando que conversou com a equipe da Vigilância Sanitária e comprovou a necessidade do trabalho de esgotamento de fossas no município.

— Precisamos de uma empresa terceirizada, que poderá atender através de agendamento. Precisamos que este serviço atenda tanto os munícipes da cidade quanto do interior — ponderou Lucas Santos da Cruz.

Posta à apreciação do plenário, a proposição nº 091/2021 foi aprovada por unanimidade.

