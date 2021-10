União Frederiquense se aproxima das semifinais da Divisão de Acesso 2021

Mostrando bom futebol e dono de uma das melhores campanhas da fase inicial da Divisão de Acesso 2021, o União Frederiquense segue conquistando excelentes resultados.

Na partida de ida das quartas de final – disputada na noite do domingo (24/10) em Rio Grande – o Leão da Colina fez 2 a 0 no São Paulo. Os gols foram marcados por Everton Sena e Marquinhos, aos 24 e 34 minutos da etapa inicial.

Com o resultado, o União Frederiquense poderá perder por até um gol de diferença no jogo de volta que mesmo assim avança às semifinais da competição estadual. Os dois times se reencontram no dia 31 de outubro, na Arena em Frederico Westphalen, a partir das 15h30min.

Vídeo: Reprodução/FGF TV