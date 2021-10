Vereadora solicita que Executivo de Coronel Bicaco adquira mamógrafo digital

Aproveitando a campanha do ‘Outubro Rosa’, a vereadora Lubea Souza Amado (PP) sugeriu que o Poder Executivo de Coronel Bicaco adquira um aparelho de mamografia digital, o que permitirá que as mulheres façam exames periódicos, pois o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura do câncer de mama e reduz a mortalidade.

A edil destacou que o câncer de mama é aquele que possui o maior número de casos e é o que mais mata mulheres no mundo. Ela ainda frisou que no Brasil, somente este ano, já foram diagnosticadas cerca de 66 mil ocorrências da doença.

Colocada em votação na sessão ordinária de 18 de outubro, a proposição nº 093/2021 acabou aprovada de forma unânime.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.