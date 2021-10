Homem que assaltou casal de idosos em Independência foi preso pela Brigada Militar em Santo Ângelo

Um homem de 27 anos, acusado de ser o autor de um roubo com violência no interior de Independência, que ocorreu em 28 de setembro deste ano, foi preso no domingo (24/10) pela Brigada Militar em Santo Ângelo.

O assalto foi contra um casal de idosos, na localidade de Pessegueiro onde o elemento também morava, o que facilitou ter sido reconhecido pelas vítimas. Atualmente, o indivíduo residia na capital Missioneira onde foi abordado e após ser identificado foi preso, pode ter um mandado de prisão em aberto pelo roubo que praticou em Independência.

Durante o assalto do dia 28 de setembro, o bandido agrediu o casal e deixou o homem idoso desmaiado, e ainda ameaçou a mulher idosa que em caso de ela fazer o registro, ele voltaria para matá-los. Ele subtraiu do casal aproximadamente R$ 2 mil em dinheiro, um anel de ouro, uma TV e um celular.

As vítimas, assustadas fizeram o registro no dia 5 de outubro, quando então a Polícia Civil passou a investigar o caso, que culminou com o mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário de Três de Maio.

Após ser preso pela Brigada Militar, os policiais conduziram o homem para a Delegacia de Polícia, onde foi feito o registro e em seguida o bandido foi recolhido no sistema prisional.

A prisão ocorreu após troca de informações da Brigada Militar de Independência (3ª Cia/Três de Maio) e Brigada Militar de Santo Ângelo.

