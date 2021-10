CCT debate inovações tecnológicas no diagnóstico e tratamento do Câncer

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) faz nesta terça-feira (26), às 11h, uma audiência pública para debater inovações tecnológicas na prevenção, diagnóstico e tratamento do Câncer. A audiência é uma iniciativa do presidente do colegiado, senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL).

De acordo com o senador, diversos países estão se consolidando na vanguarda do investimento em soluções inovadoras e startups na área de Saúde. Rodrigo aponta que novos modelos de negócio no setor podem contribuir para aumentar a qualidade e velocidade de diagnóstico de doenças.

“No Brasil, um dos caminhos consolidados para acelerar a transformação digital na saúde é a implantação de ambientes de inovação aberta, responsáveis por conectar atores do ecossistema de inovação interessados em desenvolver soluções inovadoras para a saúde, principalmente com impacto no sistema público de saúde”, aponta o senador no requerimento (REQ 10/2021).

Entre os convidados para a audiência, estão o diretor da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Bruno Pacheco; o diretor do Hospital do Coração de Alagoas, Ricardo Cavalcanti, além de representantes do Ministério da Saúde e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.