Gurias do Yucumã/Flamengo goleiam e ficam perto das semifinais do Gauchão Feminino

Gurias do Yucumã/Flamengo fizeram 5 a 0 no Juventude de Caxias do Sul (Foto: Reprodução/Facebook)

Mesmo jogando fora de casa, as Gurias do Yucumã/Flamengo atropelaram a equipe do Juventude de Caxias do Sul. A partida disputada na tarde do domingo (24/10), no Estádio Homero Soldatelli em Flores da Cunha, terminou 5 a 0.

Com a vitória – combinada com a derrota do Elite de Santo Ângelo para o Internacional – o selecionado de Tenente Portela e Derrubadas retomou a vice-liderança do Grupo B do Gauchão Feminino 2021.

Na rodada derradeira da fase inicial – marcada para o dia 31 deste mês – as Gurias do Yucumã/Flamengo precisam de um empate no jogo contra o Elite para assegurar a vaga nas semifinais da competição estadual. O confronto ocorrerá no CT Futebol com Vida em Três Passos, a partir das 15 horas.

