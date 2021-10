Gauchão Feminino: Gurias do Yucumã/Flamengo encaram o Juventude na próxima rodada

Uma vitória poderá recolocar as Gurias do Yucumã/Flamengo na vice-liderança do Grupo B da competição (Foto: Reprodução/FGF)

Visando retornar à vice-liderança do Grupo B do Gauchão Feminino 2021, as Gurias do Yucumã/Flamengo vão enfrentar o Juventude de Caxias do Sul no domingo (24/10). No entanto, a partida será disputada no Estádio Homero Soldatelli em Flores da Cunha, a partir das 15 horas.

Além de vencer, a equipe de Tenente Portela e Derrubadas ainda precisará torcer para que o Elite de Santo Ângelo some, no máximo, um ponto diante do Internacional de Porto Alegre. Somente assim, as Gurias do Yucumã/Flamengo irão reconquistar o segundo lugar da chave. Elite e Internacional também jogam na tarde do domingo.

O Gauchão Feminino 2021 reúne oito clubes, divididos em duas chaves de quatro. O líder e o vice-líder de cada grupo avançam para as semifinais.

