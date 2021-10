Sobe novamente o número de casos ativos de Covid-19 em Tenente Portela

Na passagem da quinta-feira para a sexta-feira desta semana, subiu de 11 para 12, o número de casos ativos do novo coronavírus em Tenente Portela. Além disso, mais 17 moradores aguardam o resultado de exames laboratoriais.

De acordo com o boletim epidemiológico do dia 22 de outubro, desde o começo da pandemia, são 1.778 diagnósticos positivos da doença e 1.730 pacientes curados. A Covid-19 foi a causa da morte de 36 residentes no município.

Até o momento, a Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) contabiliza 8.377 testes realizados para detecção do vírus, dos quais, 6.659 resultados foram descartados.

Dois domiciliados em Tenente Portela ocupam leitos no Hospital Santo Antônio (HSA) em função do novo coronavírus. É um caso suspeito e outro confirmado. Ambos os pacientes estão na enfermaria.

