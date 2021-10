Aumento de casos ativos de Covid-19 em Tiradentes do Sul

Aumentaram de sete para 17 os casos ativos de covid-19, 10 a mais em relação ao último dia 14, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde na quinta-feira (21/10), em Tiradentes do Sul.



Neste dia, o município registrou 27 casos suspeitos, 294 casos confirmados, 271 pacientes recuperados e zero hospitalização. O número de óbitos permanece em seis. Ao todo, 8.002 doses de vacina já foram aplicadas.

