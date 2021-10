Programa Agro Fraterno distribuiu 80 cestas básicas para famílias do meio rural

A Iniciativa, liderada pelo Sistema CNA/Senar, chegou a Tenente Portela através do Sindicato Rural do Município e o teve o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Promoção Humana.

Na quinta-feira, (21/10), ocorreu a entrega de 80 cestas básicas para famílias do interior de Tenente Portela. As famílias contempladas residem no meio rural e vivem em situação de vulnerabilidade social.

A definição dos beneficiários e a coordenação da entrega foram feitas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Promoção Humana. A titular da pasta, Rosangela Fornari, e a presidente do Sindicato Rural, Marcia Mueller, acompanharam a distribuição, realizada nas localidades de Daltro Filho, Linha da Paz e São Pedro.

AGRO FRATERNO - No Estado serão distribuídas 8,5 mil cestas básicas em 153 municípios. Os beneficiados fazem parte de um universo de 37 mil famílias registradas no CadÚnico que sejam público do meio rural, enquadrados nos perfis de extrema pobreza e pobreza. O movimento é liderado pelo Sistema CNA/Senar, pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), pelo Instituto Pensar Agro (IPA) e por outras entidades do setor.

