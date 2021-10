Coronel Bicaco registra 12 casos ativos de Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Coronel Bicaco informou através do seu Boletim Epidemiológico, atualizado na quinta-feira (21/10), a ocorrência de um novo caso de Covid-19 no Município.

Contabilizando um total de 12 casos ativos.

O vírus volta a circular com risco de transmissão entre a população, razão pela qual se pede obediência às normas sanitárias e uso obrigatório de máscara.

