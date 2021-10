Amin registra os 109 anos do Combate do Irani, marco inicial da Guerra do Contestado

Em pronunciamento, nesta quinta-feira (21), o senador Esperidião Amin (PP-SC) registrou que amanhã, 22 de outubro, se completam 109 do Combate do Irani. Um conflito armado que deu início à Guerra do Contestado, que durou quatro anos, de 1912 a 1916.

Segundo o senador, a guerra foi um acontecimento importante na história do estado de Santa Catarina, com consequências em outros estados vizinhos, principalmente o Paraná.

— Uma convulsão social que o Sul do Brasil viveu e que está registrada num livro cuja publicação o próprio Senado Federal já promoveu, tanto em meu mandato anterior, na década de 90, quanto agora, em 2019, com a devida aprovação do Conselho Editorial.

Cooperação

Esperidião Amin também registrou uma audiência pública, realizada na Comissão de Relações Exteriores (CRE), onde se debateu a crise social e econômica enfrentada pelo Líbano. A reunião teve por objetivo encontrar meios de o Brasil criar mecanismos de ajuda à comunidade libanesa no Brasil. A audiência contou com a presença da embaixadora daquele país, Carla Jazzar.

— Quero registrar a presença da embaixadora, assegurando que o Senado, dentro das suas possibilidades, não tem se omitido, nem se omitirá na busca pela concretização de gestos de solidariedade.