Subcomissão discute rumos da educação após a pandemia na próxima segunda-feira

Em pronunciamento, nesta quinta-feira (21), o senador Flávio Arns (Podemos-PR) informou que a Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia vai começar a se reunir todas as segundas-feiras, às 10 horas da manhã, para discutir com todos os segmentos da sociedade o que aconteceu no setor durante a pandemia e o que fazer a partir de agora.

A primeira reunião, marcada para o dia 25 de outubro, terá como convidados representantes dos movimentos Todos pela Educação e Campanha Nacional pelo Direito à Educação.

Flávio Arns lembrou que a educação é a mola propulsora do desenvolvimento do país e um instrumento essencial para a retomada da economia.

— Temos que nos lembrar que, acima dos 25 anos, 50% por cento dos brasileiros não têm educação básica completa. Acima dos 25 anos, 40% da população têm o ensino fundamental. Então nós temos de olhar a creche, a pré-escola, o ensino fundamental, a educação para o trabalho, a educação em tempo integral depois da pandemia, a profissionalização dos alunos, atividades que tornem a educação interessante, disse.