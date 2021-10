Tenente Portela registra o primeiro caso da variante Delta

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS), a paciente é uma criança de três anos de idade, que apresentou os primeiros sintomas de Covid-19 no dia 12 de outubro. O resultado do exame comprovando a infecção pela variante Delta foi divulgado na quinta-feira (21/10).

Ainda, conforme a SMSS, a criança possui comorbidades e, em virtude do quadro clínico, está hospitalizada em Passo Fundo. Profissionais da pasta monitoram o caso e intensificaram a busca ativa junto aos familiares da paciente.

Diante da confirmação do primeiro caso da variante Delta em Tenente Portela, a SMSS reforça a necessidade da manutenção dos cuidados e protocolos sanitários de prevenção ao novo coronavírus.

