Coronel Bicaco: Progressista lamenta demora na liberação dos pavilhões no Parque Industrial II

No final do mês de setembro, o vereador Antônio Martins (PP) apresentou um Pedido de Informações questionando sobre a liberação dos pavilhões edificados no Parque Industrial II, situado ao lado da ERS 317, na saída para Redentora.

De posse da resposta encaminhada pelo Poder Executivo, o progressista lamentou na sessão ordinária da segunda-feira (18/10) que ainda precisa de outra vistoria antes para que finalmente os pavilhões sejam repassados através de contratos de comodato.

O edil solicitou agilidade do setor competente da municipalidade na realização das verificações necessárias, pois assim mais empresas poderão se instalar no Parque Industrial II.

— É uma vergonha para a comunidade bicaquense ter dois pavilhões fechados. Aquilo foi construído com dinheiro público, foi um investimento caro. Muitas pessoas daqui querem um lugar maior para aumentar os negócios — enfatizou Antônio Martins.

