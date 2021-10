CDR debate ecoturismo e desenvolvimento sustentável

A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo promove, na segunda-feira (25) a décima audiência pública de um ciclo de debates sobre turismo, desta vez com o tema “Ecoturismo como eixo para o desenvolvimento sustentável”. A reunião semipresencial terá início às 18h na sala 7 da ala Alexandre Costa.

O debate contará com a participação já confirmada do secretário nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Ministério do Turismo (MTur), William França; e do presidente da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta), Vinícius Viegas. O debate deverá contar ainda com a participação de representantes do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e do Serviço Brasileiro de Apoio ás Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) de Alagoas, a confirmar.

O ecoturismo é um segmento do turismo voltado para a contemplação, atividades de lazer, esportivas ou educacionais no meio natural de forma a preservar os patrimônios naturais e culturais do local visitado. O ecoturismo serve ainda para despertar a consciência ecológica dos turistas por meio da interpretação e integração com o ambiente e a comunidade local, gerando benefícios tanto para o visitante quanto para a comunidade ou local visitado.