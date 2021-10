Senado terá sessão especial na terça-feira para destacar combate ao câncer de mama

O Senado fará uma sessão especial na terça-feira (26) para destacar o combate ao câncer de mama. O evento acontece a pedido de vários senadores, entre eles Marcelo Castro (MDB-PI). Eles lembram que neste mês acontece o Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização para o controle e o diagnóstico precoce do câncer de mama, e que na última terça-feira (19) foi celebrado o Dia Internacional de Combate ao Câncer de Mama.



No requerimento em que solicitou a sessão especial (RQS 2.157/2021), Castro explica que “se trata de uma doença potencialmente curável quando diagnosticada precocemente e tratada adequadamente, mas muitas vezes o diagnóstico tem sido feito tardiamente e o tratamento iniciado quando os casos são mais graves e avançados e, consequentemente, com menor probabilidade de cura".

"Aproveitemos, então, o Outubro Rosa e o Dia Internacional de Combate ao Câncer de Mama, para modificar o cenário. Precisamos lutar não só contra a doença, mas combater a desinformação associada ao tema”, ressalta ele.



O requerimento de Marcelo Castro também foi assinado pelos senadores Leila Barros (Cidadania-DF), Mailza Gomes (PP-AC), Nelsinho Trad (PSD-MS), Fabiano Contarato (Rede-ES), Zenaide Maia (Pros-RN), Flávio Arns (Podemos-PR), Luis Carlos Heinze (PP-RS), Alessandro Vieira (Cidadania-SE), Angelo Coronel (PSD-BA), Simone Tebet (MDB-MS), Izalci Lucas (PSDB-DF), Zequinha Marinho (PSC-PA) e Weverton (PDT-MA).

Serão convidados para a sessão especial de terça-feira representantes do Instituto Nacional do Câncer, da Sociedade Brasileira de Oncologia, da Sociedade Brasileira de Mastectologia, da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, do Instituto Oncoguia e do Ministério Público Federal.