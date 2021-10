Profissionais que investem em especialização podem ter salários 66% maiores, revela pesquisa

Um dos primeiros passos para buscar qualificação no mercado de trabalho é entender a diferença entre os cursos de nível superior disponíveis. Muita gente tem dúvida sobre as diferenças entre cursos de pós-graduação, especialização e MBA. Fato é que todas as opções contribuem para uma melhor colocação profissional. O diploma do ensino superior já não é mais ponto final na vida acadêmica. Tornou-se pré-requisito básico para contratações. As empresas e profissionais querem ir além.



Para quem almeja aumento salarial no mercado de trabalho, investir em uma pós-graduação é a decisão certa. De acordo com pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV), profissionais pós-graduados recebem cerca de 66% a mais do que seus colegas que possuem somente graduação. Ter uma especialização aumenta em torno de R$ 1.800,00 no salário, sendo que, em algumas carreiras, esse valor pode ser triplicado.



As especializações têm sido uma alternativa para manter-se atualizado e com um currículo diferenciado. No Brasil, todos os cursos superiores que têm como pré-requisito uma graduação, são considerados pós-graduação. São eles: especialização, MBA, mestrado ou doutorado. É fundamental que o estudante saiba diferenciar as opções para realizar um curso que atenda às suas necessidades e interesses profissionais. Caso contrário, a formação pode não atingir os resultados esperados.



Para tomar uma decisão mais assertiva, é importante saber o que propõe cada um dos cursos de especialização e como eles podem auxiliar no crescimento e desenvolvimento de carreira.

O que é MBA?

Sigla em inglês para Master in Business Administration, o MBA é um curso que surgiu nas universidades estrangeiras e foi agregado nas instituições de ensino superior brasileiras pela sua capacidade de auxiliar os diversos profissionais no desenvolvimento de habilidades. Voltado para quem já concluiu a graduação e está em busca de qualificação, o MBA é uma pós-graduação, porém, seu diferencial é o foco nas áreas de gestão e negócios.

Ao longo dos cursos de MBA são abordados conteúdos que possibilitam ao profissional desenvolver habilidades de liderança e gestão, seja de pessoas, financeira ou de marketing. É uma ótima oportunidade para o profissional atualizar o currículo, ampliar os conhecimentos e ter a base necessária para conquistar melhorias nos negócios já que a sua grade curricular possui muitas atividades.



O foco não está na teoria, mas na abordagem prática de determinados aspectos da profissão. Por esse motivo, a metodologia de ensino inclui a utilização de casos reais com objetivo de estimular a busca por soluções inovadoras. Eles são estimulados a sair da zona de conforto e a pensar 'fora da caixa'. As questões abordadas não possuem uma resposta certa, mas há coerência na aplicação das técnicas estudadas para que os objetivos sejam alcançados.

O que é Pós-graduação?

Após conseguir o diploma do ensino superior, é possível dar continuidade aos estudos através de uma pós-graduação. Ela engloba os cursos de mestrado, doutorado, especialização e até mesmo o MBA. Geralmente, a pós-graduação é dividida em dois tipos: lato sensu e stricto sensu e pode durar de um a quatro anos, a depender do tipo de curso e da grade curricular.

No caso da pós-graduação stricto sensu, os cursos têm como objetivo preparar os profissionais para lidar com pesquisas e docência. Esta modalidade inclui os cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. O mestrado possui duração média de dois anos enquanto o doutorado é realizado em um período de quatro anos. A pós stricto sensu é mais teórica, envolve debates, pesquisa, revisão bibliográfica e apresentação de uma tese ao final do curso.

Já no curso lato sensu, o intuito é a qualificação para uma área de especialização específica, visto que a graduação costuma ser mais generalista. Um exemplo é o curso de Direito, que pode ter pós-graduação em Direito Penal, Direito Ambiental, etc. A pós-graduação lato sensu abrange o MBA e as demais especializações em diferentes áreas do conhecimento. A diferença é que o MBA é focado em gestão e negócios e a especialização é mais abrangente, com formações em campos diversificados. ?



Importância das especializações para a carreira

A pós-graduação, seja um MBA, mestrado ou doutorado, é uma oportunidade do profissional investir em sua qualificação. Através dela é possível ampliar os conhecimentos e conhecer novas técnicas, ferramentas e tecnologias para aplicá-las no dia a dia da profissão. Ou seja, é a chance de tornar-se especialista em uma determinada área. Além disso, enriquecem o currículo, tornando-o mais competitivo no mercado de trabalho.



“Fiz pós-graduação em Direito Administrativo e Direito Penal. A intenção era gerar títulos para critério de desempate em concurso público e para iniciar uma caminhada dando aulas. As duas foram importantes para pensar fora da caixinha, tendo em vista que na faculdade os assuntos são tratados de forma mais geral e, na pós-graduação, temos oportunidade de aprofundar temas e matérias”, revela o advogado Osvaldo Barreto.



Já a administradora Silvia Moreira apostou no MBA em Gestão Empresarial. Determinada em gerir o próprio negócio, Silvia viu nesta modalidade uma oportunidade de praticar o que aprendeu na graduação em Administração. “Depois que terminei minha graduação, queria continuar estudando mas estava em dúvida se faria uma pós na área ou se me submeteria a um MBA. Eu queria dar continuidade para aprender ainda mais a administrar o meu próprio negócio. Procurei saber a diferença entre as duas opções e vi que o MBA se enquadraria mais no que eu queria, por lidar com o lado prático das questões. Não me arrependo da minha escolha”, afirma.



?Como cursar MBA e pós-graduação com desconto

Os MBA são cursos bem específicos e geralmente oferecidos em instituições privadas, que exigem um investimento financeiro. Já os outros cursos de pós-graduação podem ser encontrados de forma gratuita em algumas universidades públicas. No entanto, não são frequentes.



Uma dica para adequar a necessidade de qualificação com o orçamento disponível é buscar programas de apoio que oferecem bolsas de estudo totais ou parciais. No Educa Mais Brasil é possível cursar pós-graduação e MBA com desconto de até 70% nas mensalidades. Como o Educa não é um programa do governo, não há exigência de comprovação de renda para adesão. Para saber mais, acesse o site do programa e busque uma vaga que se enquadre no seu perfil.

