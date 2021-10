Copa Verde: Remo promove ação para arrecadar garrafas para reciclagem

A estreia do Remo na Copa Verde merece destaque não apenas pela elástica vitória de 9 a 0 sobre o Galvez, na noite da última terça-feira (19), mas também pela iniciativa de coletar garrafas plásticas para reciclagem, ação que está dentro do espírito da competição.

FIM DE JOGO NO BANPARÁ BAENÃO! GOLEADA HISTÓRICA DO LEÃO AZUL! ????



O Mais Querido goleia o Galvez/AC por 9 a 0 e se classifica para a próxima fase da #CopaVerde!



? Gols: Neto Pessoa (3), Wallace (3), Edu, Neto Moura, Rafinha.



???? Samara Miranda/Remo#OReiDaAmazônia #REMxGAL pic.twitter.com/8cMSNRopk8 — Clube do Remo (de ????) (@ClubeDoRemo) October 20, 2021

Em parceria com o Instituto Alachaster, durante seis dias torcedores do Leão Azul levaram cinco garrafas pets de 2 litros em troca de desconto para a compra do ingresso para o confronto com o Galvez. O resultado foi a arrecadação de 2.420 garrafas, além do despertamento dos participantes da ação para a importância do reaproveitamento de materiais recicláveis.

O sócio-fundador do Instituto Alachaster, Ted Vale, comemorou a parceria: “É muito importante essa ação, pois atingimos um público maior na ação da reciclagem e destacamos a importância dessas ações para o meio ambiente. Sabemos que o consumo é muito grande no planeta, então, quando conseguimos reciclar parte dele, evitamos que grande parte do que descartamos vá para o lixo comum”.

Azulino (a), assista ao primeiro jogo da Copa Verde e ainda ajude o meio ambiente. ??



Neste final de semana (16 e 17), no Salão Nobre da Sede Social, você troca 05 garrafas pet de 02 litros e ganha 50% de desconto no ingresso. ????



(+) pic.twitter.com/Cq8Ve2Os13 — Clube do Remo (de ????) (@ClubeDoRemo) October 16, 2021

Quem também comemorou foi o presidente do Remo, Fábio Bentes: “Para nós, do Clube do Remo, é muito importante fazer uma ação para preservar a Amazônia e o meio ambiente de forma geral. Iniciamos nossa participação na Copa Verde, uma competição que tem como objetivo trazer essa reflexão sobre a importância de cuidar do meio ambiente, e tivemos essa ideia de lançar a campanha de arrecadação das garrafas pets, transformando isso em desconto para torcedor, para que possamos trabalhar a sensibilização disso”.

Copa Verde

Realizada desde 2014, a Copa Verde reúne times do Espírito Santo e das regiões Norte e Centro-Oeste, e tem um nome alusivo à sustentabilidade ambiental. A competição levanta a bandeira do carbono zero e compensa a emissão com a plantação de novas árvores.

Em edições anteriores, outra ação de sustentabilidade foi a troca de garrafas PET por ingressos. Até 2019, foram recolhidas do meio ambiente em torno de 500 mil garrafas, que foram doadas a cooperativas de catadores.